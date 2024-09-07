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КМ. Левый Берег - Колос 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Ничья между командами УПЛ

КМ. Левый Берег - Колос 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Колос

Новина українською

В субботней товарищеской игре встретились "Колос" и "Левый Берег". Матч завершился результативной ничьей с голами в каждом тайме.

В первой 45-минутке Ореховский реализовал пенальти, во второй - Синица красивым ударом установил паритет.

Контрольный матч

"Левый Берег" - "Колос“ 1:1

Голы: Синица (47) - Ореховский (33, пен.)

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Контрольные матчи товарищеские матчи Колос (Ковалевка) Левый берег (Киев)
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Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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