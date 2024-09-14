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УПЛ. Черноморец - Ингулец 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Шедевр на последних минутах

УПЛ. Черноморец - Ингулец 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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"Черноморец" и "Ингулец“ показали не слишком удачный старт в новом сезоне УПЛ. Конечно, обе команды стремились исправлять ситуацию после международной паузы.

В очном матче было много борьбы и мало конструктива в заключительной трети поля. Победный гол одесситов в компенсированное время стал настоящей неожиданностью. Тем более, что это был удар через себя. Герой матча - Пшеничнюк.

Vbet лига. Шестой тур

"Черноморец" - "Ингулец“ 1:0

Голы: Пшеничнюк (90+4)

Удаление: Мельничук (90+3)

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
14.09.2024 в 17:04
убирайте Бабича игры НЕТ --пригласите Максимова он наведёт порядок или кого ни будь другого только не этого тупицу
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
14.09.2024 в 17:04
убирайте Бабича игры НЕТ --пригласите Максимова он наведёт порядок или кого ни будь другого только не этого тупицу
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avatar
Просто Квашин (Харків)
14.09.2024 в 17:40
аутист не може порадіти від перемоги рідної команди... дно...днище....
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