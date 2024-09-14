УПЛ. Черноморец - Ингулец 1:0. Видео гола и обзор матча
Шедевр на последних минутах
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
"Черноморец" и "Ингулец“ показали не слишком удачный старт в новом сезоне УПЛ. Конечно, обе команды стремились исправлять ситуацию после международной паузы.
В очном матче было много борьбы и мало конструктива в заключительной трети поля. Победный гол одесситов в компенсированное время стал настоящей неожиданностью. Тем более, что это был удар через себя. Герой матча - Пшеничнюк.
Vbet лига. Шестой тур
"Черноморец" - "Ингулец“ 1:0
Голы: Пшеничнюк (90+4)
Удаление: Мельничук (90+3)
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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alex.belogubko (одесса)
14.09.2024 в 17:04
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