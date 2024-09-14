УПЛ. Черноморец - Ингулец 1:0. Видео гола и обзор матча

"Черноморец" и "Ингулец“ показали не слишком удачный старт в новом сезоне УПЛ. Конечно, обе команды стремились исправлять ситуацию после международной паузы.

В очном матче было много борьбы и мало конструктива в заключительной трети поля. Победный гол одесситов в компенсированное время стал настоящей неожиданностью. Тем более, что это был удар через себя. Герой матча - Пшеничнюк.

Vbet лига. Шестой тур

"Черноморец" - "Ингулец“ 1:0

Голы: Пшеничнюк (90+4)

Удаление: Мельничук (90+3)