Заря - Динамо. Капитан киевлян вывел команду вперед в счете

Киевское "Динамо" повело в счете в матче 6-го тура УПЛ против "Зари". На 67-й минуте Буяльский, находясь в центре штрафной площадки, замкнул передачу Вивчаренко с фланга.

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