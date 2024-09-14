Заря - Динамо. Капитан киевлян вывел команду вперед в счете
Наконец-то есть гол
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Киевское "Динамо" повело в счете в матче 6-го тура УПЛ против "Зари". На 67-й минуте Буяльский, находясь в центре штрафной площадки, замкнул передачу Вивчаренко с фланга.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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aleks68
14.09.2024 в 17:12
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