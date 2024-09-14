Брагару забил дебютный гол за Динамо. ВИДЕО

Киевское "Динамо" удвоило преимущество в матче 6-го тура УПЛ против "Зари". На 78-й минуте Максим Брагару забежал в штрафную площадку соперника и пробил в дальний угол. Немного помог рикошет от ноги защитника.

Отметим, что забитый мяч стал первым для Брагару в футболке "Динамо".

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