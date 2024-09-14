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Брагару забил дебютный гол за Динамо. ВИДЕО

Видео

Победа близка

Брагару забил дебютный гол за Динамо. ВИДЕО

Фото: Динамо

Новина українською

Киевское "Динамо" удвоило преимущество в матче 6-го тура УПЛ против "Зари". На 78-й минуте Максим Брагару забежал в штрафную площадку соперника и пробил в дальний угол. Немного помог рикошет от ноги защитника.

Отметим, что забитый мяч стал первым для Брагару в футболке "Динамо".

Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.

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Динамо Максим Брагару
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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