УПЛ. Заря - Динамо 0:2. Видео голов и обзор матча

В 6-м туре УПЛ "Динамо" переиграло "Зарю". Обе команды имели много кадровых потерь. Впрочем, это лишь шанс для игроков, которые имеют меньше игровой практики.

Все голы состоялись во 2-м тайме. Коллектив Шовковского владел игровым преимуществом, и сумел реализовать его в забитые мячи. К слову, дебютным взятием ворот в составе "Динамо" отметился Брагару.

VBET Лига. 6-й тур

14 сентября. Киев. Стадион имени Валерия Лобановского

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

"Заря" - "Динамо“ 0:2

Голы: Буяльский 67, Брагару 78