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Сработала замена. Кривбасс повел в счете в концовке встречи с Левым Берегом

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Сработала замена. Кривбасс повел в счете в концовке встречи с Левым Берегом

fckryvbas.com

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Криворожский "Кривбасс" открыл счет в матче 6-го тура УПЛ против "Левого Берега". На 81-й минуте Задерака воспользовался длинной передачей, пробежал и пробил между вратаря.

Отметим, что Задерака вышел вышел вышел на поле за 7 минут до этого момента. Он заменил Поэ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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