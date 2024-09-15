Сработала замена. Кривбасс повел в счете в концовке встречи с Левым Берегом

Криворожский "Кривбасс" открыл счет в матче 6-го тура УПЛ против "Левого Берега". На 81-й минуте Задерака воспользовался длинной передачей, пробежал и пробил между вратаря.

Отметим, что Задерака вышел вышел вышел на поле за 7 минут до этого момента. Он заменил Поэ.

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