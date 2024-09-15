Сработала замена. Кривбасс повел в счете в концовке встречи с Левым Берегом
Дожали
fckryvbas.com
Криворожский "Кривбасс" открыл счет в матче 6-го тура УПЛ против "Левого Берега". На 81-й минуте Задерака воспользовался длинной передачей, пробежал и пробил между вратаря.
Отметим, что Задерака вышел вышел вышел на поле за 7 минут до этого момента. Он заменил Поэ.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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