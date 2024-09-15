УПЛ. Левый Берег - Кривбасс 0:1. Видео гола и обзор матча

Криворожский "Кривбасс" одержал тяжелую победу над новичком УПЛ "Левым Берегом". В первом тайме команды не смогли ни разу попасть в створ ворот, хотя преимущество имели гости.

Во втором тайме киевляне продолжали плотно обороняться, пытаясь удержать ничью. Однако один момент в конце матча решил его судьбу. Задерака, который появился на поле минутами ранее, сумел реализовать контратаку.

6-й тур УПЛ, сезон 2024/25

15 сентября, Киевская область, стадион "Левый Берег"

Судья: Игорь Пасхал

"Левый Берег" (Киев) - "Кривбасс“ (Кривой Рог) 0:1

Гол: Задерака (81)