УПЛ. Левый Берег - Кривбасс 0:1. Видео гола и обзор матча
Задерака стал джокером
Фото: Лівий Берег
Криворожский "Кривбасс" одержал тяжелую победу над новичком УПЛ "Левым Берегом". В первом тайме команды не смогли ни разу попасть в створ ворот, хотя преимущество имели гости.
Во втором тайме киевляне продолжали плотно обороняться, пытаясь удержать ничью. Однако один момент в конце матча решил его судьбу. Задерака, который появился на поле минутами ранее, сумел реализовать контратаку.
6-й тур УПЛ, сезон 2024/25
15 сентября, Киевская область, стадион "Левый Берег"
Судья: Игорь Пасхал
"Левый Берег" (Киев) - "Кривбасс“ (Кривой Рог) 0:1
Гол: Задерака (81)
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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