  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. УПЛ. Левый Берег - Кривбасс 0:1. Видео гола и обзор матча
В тренде

УПЛ. Левый Берег - Кривбасс 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео

Задерака стал джокером

УПЛ. Левый Берег - Кривбасс 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Лівий Берег

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" одержал тяжелую победу над новичком УПЛ "Левым Берегом". В первом тайме команды не смогли ни разу попасть в створ ворот, хотя преимущество имели гости.

Во втором тайме киевляне продолжали плотно обороняться, пытаясь удержать ничью. Однако один момент в конце матча решил его судьбу. Задерака, который появился на поле минутами ранее, сумел реализовать контратаку.

6-й тур УПЛ, сезон 2024/25

15 сентября, Киевская область, стадион "Левый Берег"

Судья: Игорь Пасхал

"Левый Берег" (Киев) - "Кривбасс“ (Кривой Рог) 0:1

Гол: Задерака (81)

По теме
yellow-arrow
Сработала замена. Кривбасс повел в счете в концовке встречи с Левым Берегом
yellow-arrow
Чачуа сократил отставание. Карпаты забили второй гол Шахтеру
yellow-arrow
Хет-трик Бондаренко. Шахтер громит Карпаты
Кривбасс (Кривой Рог) УПЛ Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости