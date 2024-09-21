УПЛ. Черноморец - Карпаты 0:1. Видео гола и обзор матча
Забили со штрафного
Фото: Карпати
Львовские "Карпаты" берут 3 очка в 7-м туре УПЛ благодаря выездной победе над "Черноморцем". Гости больше владели мячом, постоянно пытались найти пути к воротам Рудько, а одесситы действовали на встречных курсах.
На 52-й минуте Сакив забил гол прямым ударом со штрафного. Он и решил судьбу матча. Из-за удаления Адамюка "Карпаты" были вынуждены доигрывать вторым номером, но соперник результативными ударами не ответил.
Украинская Премьер-лига 2024/25, 7 тур.
Одесса, "Черноморец"
"Черноморец" - "Карпаты“ Львов 0:1
Гол: Сакив 52
Удаление: Адамюк 64
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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alex.belogubko (одесса)
21.09.2024 в 17:52
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