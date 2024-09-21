  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. УПЛ. Черноморец - Карпаты 0:1. Видео гола и обзор матча
В тренде

УПЛ. Черноморец - Карпаты 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео

Забили со штрафного

УПЛ. Черноморец - Карпаты 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Карпати

Новина українською

Львовские "Карпаты" берут 3 очка в 7-м туре УПЛ благодаря выездной победе над "Черноморцем". Гости больше владели мячом, постоянно пытались найти пути к воротам Рудько, а одесситы действовали на встречных курсах.

На 52-й минуте Сакив забил гол прямым ударом со штрафного. Он и решил судьбу матча. Из-за удаления Адамюка "Карпаты" были вынуждены доигрывать вторым номером, но соперник результативными ударами не ответил.

Украинская Премьер-лига 2024/25, 7 тур.

Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" - "Карпаты“ Львов 0:1

Гол: Сакив 52

Удаление: Адамюк 64

По теме
yellow-arrow
Шабанов забил первый гол за Александрию. ВИДЕО
yellow-arrow
Использовали численное преимущество. Александрия вышла вперед в игре с Левым Берегом
yellow-arrow
УПЛ. Левый Берег - Кривбасс 0:1. Видео гола и обзор матча
Черноморец (Одесса) УПЛ Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
21.09.2024 в 17:52
УБЕРИТЕ БАБИЧА --ПРИГЛАСИТЕ НОРМАЛЬНОГО ТРЕНЕРА МАКСИМОВА- ШАРАН-КАЛИНИЧЕНКО- ВИРТ-КУЧЕР -ГУРУ ---ХВАТИТ ПОЗОРИТЬ ОДЕССУ 7 ИГР 5 ПРОИГРЫШЕЙ ЭТО ПРИ БАБИЧЕ ФИЗРУКА-УБЕРЁТЕ И ВСЁ НАЛАДИТЬСЯ
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
21.09.2024 в 17:52
УБЕРИТЕ БАБИЧА --ПРИГЛАСИТЕ НОРМАЛЬНОГО ТРЕНЕРА МАКСИМОВА- ШАРАН-КАЛИНИЧЕНКО- ВИРТ-КУЧЕР -ГУРУ ---ХВАТИТ ПОЗОРИТЬ ОДЕССУ 7 ИГР 5 ПРОИГРЫШЕЙ ЭТО ПРИ БАБИЧЕ ФИЗРУКА-УБЕРЁТЕ И ВСЁ НАЛАДИТЬСЯ
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
21.09.2024 в 17:49
Щось з Бабичем не в порядку.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости