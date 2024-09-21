УПЛ. Черноморец - Карпаты 0:1. Видео гола и обзор матча

Львовские "Карпаты" берут 3 очка в 7-м туре УПЛ благодаря выездной победе над "Черноморцем". Гости больше владели мячом, постоянно пытались найти пути к воротам Рудько, а одесситы действовали на встречных курсах.

На 52-й минуте Сакив забил гол прямым ударом со штрафного. Он и решил судьбу матча. Из-за удаления Адамюка "Карпаты" были вынуждены доигрывать вторым номером, но соперник результативными ударами не ответил.

Украинская Премьер-лига 2024/25, 7 тур.

Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" - "Карпаты“ Львов 0:1

Гол: Сакив 52

Удаление: Адамюк 64