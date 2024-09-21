Использовали численное преимущество. Александрия вышла вперед в игре с Левым Берегом
Мигель Кампуш отличился
Фото: ФК Олександрія
В матче 7-го тура УПЛ "Александрия" - "Левый Берег" на 53-й минуте был открыт счет. Мигель Кампуш головой результативно замкнул передачу Никиты Кравченко.
Стоит отметить, что гости весь второй тайм играют в меньшинстве. На 45+1 минуте с поля был удален Даниил Сухоручко.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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