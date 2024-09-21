Шабанов забил первый гол за Александрию. ВИДЕО

Продолжается матч 7-го тура УПЛ между "Александрией" и "Левым Берегом". На 67-й минуте защитник хозяев Артем Шабанов удвоил преимущество команды в счете. Это его дебютный гол за "Александрию".

Гости весь второй тайм играют в меньшинстве. На 45+1 минуте с поля был удален Даниил Сухоручко.

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