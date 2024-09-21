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Шабанов забил первый гол за Александрию. ВИДЕО

Видео
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Команда близка к победе

Шабанов забил первый гол за Александрию. ВИДЕО

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Продолжается матч 7-го тура УПЛ между "Александрией" и "Левым Берегом". На 67-й минуте защитник хозяев Артем Шабанов удвоил преимущество команды в счете. Это его дебютный гол за "Александрию".

Гости весь второй тайм играют в меньшинстве. На 45+1 минуте с поля был удален Даниил Сухоручко.

Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.

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ФК Александрия Артем Шабанов
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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