УПЛ. Александрия - Левый Берег 2:0. Видео голов и обзор матча
Удаление сыграло свою роль
Фото: Лівий Берег
"Александрия" одерживает уверенную победу над "Левым Берегом“ в 7-м туре УПЛ. В первом тайме команда Ротаня превосходила по игре своего соперника, но забить не смогла.
Однако александрийцам существенно помог игрок гостей Сухоручко, который получил удаление в конце первого тайма. Находясь в численном большинстве, в следующей 45-минутке "Александрия" добилась своего. Интересно, что забивали только защитники - Кампос и Шабанов.
Vbet Лига. Седьмой тур
"Александрия" - "Левый Берег“ 2:0
Голы: Кампос (53), Шабанов (67)
Удаления: Сухоручко (45+2)
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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