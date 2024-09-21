УПЛ. Александрия - Левый Берег 2:0. Видео голов и обзор матча

"Александрия" одерживает уверенную победу над "Левым Берегом“ в 7-м туре УПЛ. В первом тайме команда Ротаня превосходила по игре своего соперника, но забить не смогла.

Однако александрийцам существенно помог игрок гостей Сухоручко, который получил удаление в конце первого тайма. Находясь в численном большинстве, в следующей 45-минутке "Александрия" добилась своего. Интересно, что забивали только защитники - Кампос и Шабанов.

Vbet Лига. Седьмой тур

"Александрия" - "Левый Берег“ 2:0

Голы: Кампос (53), Шабанов (67)

Удаления: Сухоручко (45+2)