УПЛ. Верес - Ингулец 2:2. Видео голов и обзор матча
Драма на последних минутах
Фото: #FCVR57
Команды из нижней части таблицы УПЛ "Верес" и "Ингулец" выдали захватывающую очную битву. Гости начали очень активно, а главное остро в атаке. Под завершение тайма ровенчане выровняли положение, но это им не помогло. На 39-й и 45-й минутах забили как раз петровцы.
Во втором тайме "Верес" пытался отыграться. И им это удалось. Сначала, в середине тайма, классный удар получился у Клец, а уже в компенсированное время повезло с пенальти. Команды берут по одному очку.
VBET Лига. 7-й тур
22 сентября. Ровно. "Авангард"
Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)
"Верес" - "Ингулец“ 2:2
Голы: Клец 65, Мрвалевич 90+7 (пен.) - Малыш 39, Виливальд 45
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