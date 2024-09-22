  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. Красивый гол Иеде в ворота Кривбасса вывел Ворсклу вперед в счете
В тренде

Красивый гол Иеде в ворота Кривбасса вывел Ворсклу вперед в счете

Видео
Обновлено

Умеет, так умеет

Красивый гол Иеде в ворота Кривбасса вывел Ворсклу вперед в счете

instagram.com/fcvp.official

Новина українською

В матче 7-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Ворсклой" вторые открыли счет. На 41-й минуте Иеде избавился от нескольких соперников в штрафной площадке и пробил в верхний левый угол ворот.

Таким образом счет стал 0:1 в пользу полтавчан.

Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
На гол легионера ответили голом легионера. Кривбасс восстановил паритет с Ворсклой
yellow-arrow
УПЛ. Верес - Ингулец 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Кривбасс - Ворскла: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла (Полтава)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости