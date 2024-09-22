Красивый гол Иеде в ворота Кривбасса вывел Ворсклу вперед в счете
Умеет, так умеет
instagram.com/fcvp.official
В матче 7-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Ворсклой" вторые открыли счет. На 41-й минуте Иеде избавился от нескольких соперников в штрафной площадке и пробил в верхний левый угол ворот.
Таким образом счет стал 0:1 в пользу полтавчан.
Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Тимощук передал футболку на благотворительный аукцион. Средства с продажи будут направлены в Курскую область
- Бывший защитник Шахтера приобретет команду из Первой лиги
- Первая потеря очков Динамо, ужасная травма Малиновского и поражения украинцев в АПЛ. Главные новости за 21 сентября
- Верес – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн