Красивый гол Иеде в ворота Кривбасса вывел Ворсклу вперед в счете

В матче 7-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Ворсклой" вторые открыли счет. На 41-й минуте Иеде избавился от нескольких соперников в штрафной площадке и пробил в верхний левый угол ворот.

Таким образом счет стал 0:1 в пользу полтавчан.

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