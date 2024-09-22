На гол легионера ответили голом легионера. Кривбасс восстановил паритет с Ворсклой
Автор гола - Соса
ФК Кривбас
В матче 7-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Ворсклой" счет стал равным. На 45+3 минуте хозяева забили усилиями Сосы.
На перерыв команды ушли при счете 1:1.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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