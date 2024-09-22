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УПЛ. Кривбасс - Ворскла 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Забивали легионеры

УПЛ. Кривбасс - Ворскла 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Кривбас

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"Кривбасс" и "Ворскла“ поделили очки в 7-м туре УПЛ. Команды выдали равный первый тайм, с немного более острыми атакующими выпадами полтавчан. В конце тайма соперники даже обменялись голами.

Вторая часть игры получилась не такой зрелищной. Гости где-то соглашались на ничью, а команде Вернидуба не хватало креатива в последней трети поля. Итоговый результат - 1:1.

7-й тур УПЛ, сезон 2024/25

22 сентября, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Судья: Александр Шандор

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Ворскла“ (Полтава) 1:1

Голы: Соса (45+2) - Иеде (41)

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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