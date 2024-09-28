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  4. Филиппов увел Александрию на перерыв в статусе лидера. Кривбасс пропустил гол в раздевалку. Видео
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Филиппов увел Александрию на перерыв в статусе лидера. Кривбасс пропустил гол в раздевалку. Видео

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Придется отыгрываться

Филиппов увел Александрию на перерыв в статусе лидера. Кривбасс пропустил гол в раздевалку. Видео

fco.com.ua

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В матче 8-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Александрия" в конце первого тайма был открыт счет. В компенсированное арбитром время Филиппов выиграл верховую борьбу у соперника и сумел головой переправить мяч в ворота.

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Точную результативную передачу выполнил Безерра.

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ФК Александрия Александр Филиппов
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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