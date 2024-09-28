УПЛ. Кривбасс - Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча

В 8-м туре УПЛ сошлись команды, которые претендуют на самые высокие места в турнирной таблице - "Кривбасс" и "Александрия". В матче было много голевых моментов, но результативным оказался лишь один. В конце первого тайма Филиппов забил свой 4-й гол в сезоне.

Таким образом, "Александрия" одержала уже 6-ю победу в новом сезоне. На данный момент команда возглавляет таблицу УПЛ. "Кривбасс" отдалился от текущего лидера на расстояние в 8 очков.

Украинская Премьер-лига 2024/25

Восьмой тур. Кривой Рог, "Горняк"

"Кривбасс" - "Александрия“ 0:1

Гол: Филиппов 45+2