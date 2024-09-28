УПЛ. Кривбасс - Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча
Команда Ротаня может все
Фото: Кривбас
В 8-м туре УПЛ сошлись команды, которые претендуют на самые высокие места в турнирной таблице - "Кривбасс" и "Александрия". В матче было много голевых моментов, но результативным оказался лишь один. В конце первого тайма Филиппов забил свой 4-й гол в сезоне.
Таким образом, "Александрия" одержала уже 6-ю победу в новом сезоне. На данный момент команда возглавляет таблицу УПЛ. "Кривбасс" отдалился от текущего лидера на расстояние в 8 очков.
Украинская Премьер-лига 2024/25
Восьмой тур. Кривой Рог, "Горняк"
"Кривбасс" - "Александрия“ 0:1
Гол: Филиппов 45+2
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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