Михавко забил свой первый гол за основную команду Динамо. ВИДЕО

В матче 8-го тура УПЛ "Левый Берег" - "Динамо" на 8-й минуте был открыт счет. Вперед вышли гости.

Голом отметился центральный защитник Динамо Михавко. Он присоединился к стандарту и ловко сыграл на добивании после того, как мяч после удара/прострела Караваева отбил голкипер. Это первый гол Михавка за основную команду киевлян и первый в УПЛ.

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