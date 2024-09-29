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Михавко забил свой первый гол за основную команду Динамо. ВИДЕО

Видео
Обновлено

Левый Берег пропускает быстрый мяч

Михавко забил свой первый гол за основную команду Динамо. ВИДЕО

Динамо Київ

Новина українською

В матче 8-го тура УПЛ "Левый Берег" - "Динамо" на 8-й минуте был открыт счет. Вперед вышли гости.

Голом отметился центральный защитник Динамо Михавко. Он присоединился к стандарту и ловко сыграл на добивании после того, как мяч после удара/прострела Караваева отбил голкипер. Это первый гол Михавка за основную команду киевлян и первый в УПЛ.

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Динамо (Киев) Тарас Михавко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
29.09.2024 в 18:24
Там 100 % офсайд был у Попова. Гол отменить! Судье купить очки в черепаховой оправе!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
29.09.2024 в 18:24
Там 100 % офсайд был у Попова. Гол отменить! Судье купить очки в черепаховой оправе!
Ответить
0
0

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