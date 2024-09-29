Михавко забил свой первый гол за основную команду Динамо. ВИДЕО
Левый Берег пропускает быстрый мяч
Динамо Київ
В матче 8-го тура УПЛ "Левый Берег" - "Динамо" на 8-й минуте был открыт счет. Вперед вышли гости.
Голом отметился центральный защитник Динамо Михавко. Он присоединился к стандарту и ловко сыграл на добивании после того, как мяч после удара/прострела Караваева отбил голкипер. Это первый гол Михавка за основную команду киевлян и первый в УПЛ.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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жажа_the_best (Харьков)
29.09.2024 в 18:24
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