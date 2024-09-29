УПЛ. Рух - Колос 0:0. Видеообзор матча

В 8-м туре УПЛ "Рух" и "Колос" выдали безголевую ничью. Старт матча был за гостями. Собственно, именно они создали единственный острый момент в первом тайме - Демченко метров с 35-ти зарядил в перекладину.

Весь второй тайм "Колос" находился в глубокой обороне, а "Рух" пытался открыть счет. Но львовяне хотя бы на 1 гол не смогли. Их моменты не были слишком опасными или потенциально голевыми. В итоге - закономерная ничья.

8-й тур УПЛ, сезон 2024/25

29 сентября, Львов, стадион "Арена Львов"

Судья: Игорь Пасхал

"Рух" (Львов) - "Колос“ (Ковалевка) 0:0