Бражко забил Левому Берегу ударом из центрального круга. ВИДЕО

Киевское "Динамо" удвоило преимущество в матче с "Левым Берегом". На 62-й минуте Бражко удался красивый гол.

Вратарь "Левого Берега" Механив вынес мяч от своих ворот прямо на ногу Бражко, а тот "парашютиком" в касание пробил с центра поля - и мяч залетел голкиперу за шиворот.

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