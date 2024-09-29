Бражко забил Левому Берегу ударом из центрального круга. ВИДЕО
Ошибка голкипера
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Киевское "Динамо" удвоило преимущество в матче с "Левым Берегом". На 62-й минуте Бражко удался красивый гол.
Вратарь "Левого Берега" Механив вынес мяч от своих ворот прямо на ногу Бражко, а тот "парашютиком" в касание пробил с центра поля - и мяч залетел голкиперу за шиворот.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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