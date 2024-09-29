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Рубчинский вслед за Михавко оформил свой дебютный гол за Динамо

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Счастливый день для обоих

Рубчинский вслед за Михавко оформил свой дебютный гол за Динамо

Фото: Динамо

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Полузащитник "Динамо" Валентин Рубчинский установил окончательный результат в игре 8-го тура УПЛ с "Левым Берегом". Уже в компенсированное арбитром время Рубчинский удачно сыграл на добивании, и первым касанием переправил мяч в ворота.

Итоговый счет игры - 3:0. Для Валентина этот гол стал первым в составе "Динамо". Отметим, что первое взятие ворот было за Михавком. Для него тот гол стал также дебютным.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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