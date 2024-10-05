  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. Победа близка. Филиппов забивает Руху в конце матча
В тренде

Победа близка. Филиппов забивает Руху в конце матча

Видео
Обновлено

Осталось несколько минут

Победа близка. Филиппов забивает Руху в конце матча

Фото - ФК Олександрія / автор невідомий

Новина українською

В матче 9-го тура УПЛ "Александрия" - "Рух" в конце основного времени был открыт счет. Нападающий хозяев Александр Филиппов на 88-й минуте забил важный гол, который может принести команде победу.

Вратарь "Руха" Ледвий просто отдал мяч Филиппову, поэтому бомбардир "Александрии" забил свой пятый гол в сезоне.

Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Пенальти на последней минуте спасает Рух от поражения. Арбитр долго не мог решить, назначать ли удар с отметки
yellow-arrow
Шахтер - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Рубчинский вслед за Михавко оформил свой дебютный гол за Динамо
ФК Александрия Рух (Львов) Александр Филиппов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
05.10.2024 в 17:46
ФРАЗИ безрукого Zольдата "армії ди-ни-ри" ЖАЖИ З САЙТУ ЮА-ФУТБОЛ: -- Филиппов ты меня приятно удивляешь. Потанцуем зайчонок?? -- смотри мне в глаза солдатик и снимай трусики... -- мечтаю увидеть, что у Шовковского штаны спадут вместе с трусами!!! -- А почему Усик снялся в Playboy Ukraine в трусах?? Не зачёт! -- Вот что делает овертайм после тренировки. Так держать моя Мышка! (про Мудрика)
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
05.10.2024 в 17:46
ФРАЗИ безрукого Zольдата "армії ди-ни-ри" ЖАЖИ З САЙТУ ЮА-ФУТБОЛ: -- Филиппов ты меня приятно удивляешь. Потанцуем зайчонок?? -- смотри мне в глаза солдатик и снимай трусики... -- мечтаю увидеть, что у Шовковского штаны спадут вместе с трусами!!! -- А почему Усик снялся в Playboy Ukraine в трусах?? Не зачёт! -- Вот что делает овертайм после тренировки. Так держать моя Мышка! (про Мудрика)
Ответить
0
1
tolina-ystas (Краматорск)
05.10.2024 в 17:31
Матч с элементами зверства!
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости