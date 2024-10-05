Победа близка. Филиппов забивает Руху в конце матча
Осталось несколько минут
Фото - ФК Олександрія / автор невідомий
В матче 9-го тура УПЛ "Александрия" - "Рух" в конце основного времени был открыт счет. Нападающий хозяев Александр Филиппов на 88-й минуте забил важный гол, который может принести команде победу.
Вратарь "Руха" Ледвий просто отдал мяч Филиппову, поэтому бомбардир "Александрии" забил свой пятый гол в сезоне.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Пан Коцький (Єкабпілс)
05.10.2024 в 17:46
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