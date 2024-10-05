УПЛ. Александрия - Рух 1:1. Видео голов и обзор матча

В 9-м туре УПЛ "Александрия" и "Рух" сильнейшего не выявили. Первый тайм голов не принес, хотя несколько возможностей забить было. В частности, львовяне сумели попасть в перекладину.

Примерно равная игра продолжилась и в тайме №2. К сожалению, конструктива было мало. Обе команды ставили первоочередную задачу - не проиграть. В конце концов, в конце игры сумел забить Филиппов.

Однако удержать победный результат александрийцам не удалось. Гости спаслись уже в компенсированное время благодаря пенальти. Интересно, что арбитр долго просматривал повторы эпизода, но все же решил назначить одиннадцатиметровый.

Vbet Лига. Девятый тур

"Александрия" - "Рух“ 1:1

Голы: Филиппов (88) - Краснопир (90+8, пен)