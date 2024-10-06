Шахтер удвоил преимущество над ЛНЗ
Смотрим, кто стал автором гола
ФК "Шахтер" / Автор неизвестен
В матче 9-го тура УПЛ между "Шахтером" и "ЛНЗ" счет стал 2:0. На 26-й минуте преимущество хозяев удвоил Александр Зубков.
Разрезной пас Судакова вывел Зубкова на ударную позицию, и тот шикарным ударом изменил счет на табло.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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