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Шахтер удвоил преимущество над ЛНЗ

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Шахтер удвоил преимущество над ЛНЗ

ФК "Шахтер" / Автор неизвестен

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В матче 9-го тура УПЛ между "Шахтером" и "ЛНЗ" счет стал 2:0. На 26-й минуте преимущество хозяев удвоил Александр Зубков.

Разрезной пас Судакова вывел Зубкова на ударную позицию, и тот шикарным ударом изменил счет на табло.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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