Шахтер удвоил преимущество над ЛНЗ

В матче 9-го тура УПЛ между "Шахтером" и "ЛНЗ" счет стал 2:0. На 26-й минуте преимущество хозяев удвоил Александр Зубков.

Разрезной пас Судакова вывел Зубкова на ударную позицию, и тот шикарным ударом изменил счет на табло.

Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.