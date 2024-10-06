  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. Четвертое результативное действие Судакова в матче. Шахтер забивает очередные голы в ворота ЛНЗ
В тренде

Четвертое результативное действие Судакова в матче. Шахтер забивает очередные голы в ворота ЛНЗ

Видео
Обновлено

Черкасцы выглядят очень плохо

Четвертое результативное действие Судакова в матче. Шахтер забивает очередные голы в ворота ЛНЗ

Фото - Шахтар

Новина українською

В матче 9-го тура УПЛ "Шахтер" - "ЛНЗ" счет стал 4:0. Хет-трик оформил Георгий Судаков. В еще одном из голов он ассистировал.

Во втором тайме Георгий отличился на 50-й и 53-й минуте. Огромные разрывы в обороне гостей быстро наказываются чемпионом Украины.

Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ со второй попытки реализовало пенальти. Однако Шахтер имеет комфортное преимущество
yellow-arrow
Судаков оформляет покер. ЛНЗ трещит по швам
yellow-arrow
Шахтер удвоил преимущество над ЛНЗ
Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости