Четвертое результативное действие Судакова в матче. Шахтер забивает очередные голы в ворота ЛНЗ

В матче 9-го тура УПЛ "Шахтер" - "ЛНЗ" счет стал 4:0. Хет-трик оформил Георгий Судаков. В еще одном из голов он ассистировал.

Во втором тайме Георгий отличился на 50-й и 53-й минуте. Огромные разрывы в обороне гостей быстро наказываются чемпионом Украины.

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