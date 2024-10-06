Судаков оформляет покер. ЛНЗ трещит по швам

В матче 9-го тура УПЛ "Шахтер" - "ЛНЗ" хозяева сделали счет 5:0. Покер оформил Георгий Судаков.

На 57-й минуте полузащитник завершил одну из атак команды результативным ударом. Георгия снова забыли защитники, поэтому забить было не слишком трудно.

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