Судаков оформляет покер. ЛНЗ трещит по швам
Ужасная игра от черкасцев
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В матче 9-го тура УПЛ "Шахтер" - "ЛНЗ" хозяева сделали счет 5:0. Покер оформил Георгий Судаков.
На 57-й минуте полузащитник завершил одну из атак команды результативным ударом. Георгия снова забыли защитники, поэтому забить было не слишком трудно.
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