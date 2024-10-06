ЛНЗ со второй попытки реализовало пенальти. Однако Шахтер имеет комфортное преимущество

В матче 9-го тура УПЛ "Шахтер" - "ЛНЗ" счет изменился на 5:1. На 62-й минуте Ноникашвили сократил отставание команды, реализовав пенальти.

Сначала игрок не смог переиграть голкипера Ризныка, однако арбитр приказал перебить пенальти. Причина - вратарь покинул линию ворот. Со второй попытки Ноникашвили все же забил.

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