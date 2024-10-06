УПЛ. Шахтер - ЛНЗ 5:1. Видео голов и обзор матча
Покер Судакова
Фото: Шахтар
Донецкий "Шахтер" уничтожил черкасский "ЛНЗ" в матче 9-го тура УПЛ. Команда Пушича, за исключением пропущенного гола с пенальти, не имела проблем с соперником.
Судаков принял участие во всех голах "Шахтера" - на его счету покер и ассист. Защитники "ЛНЗ" в каждом из пропущенных мячей наглядно демонстрировали, как играть не нужно.
9-й тур УПЛ, сезон 2024/25
06 октября, Львов, стадион "Арена Львов"
Судья: Денис Шурман
"Шахтер" (Донецк) - "ЛНЗ" (Черкассы) 5:1
Голы: Судаков (12, 50, 53, 57), Зубков (27) - Ноникашвили (62, пен.)
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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