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УПЛ. Шахтер - ЛНЗ 5:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Покер Судакова

УПЛ. Шахтер - ЛНЗ 5:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Шахтар

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Донецкий "Шахтер" уничтожил черкасский "ЛНЗ" в матче 9-го тура УПЛ. Команда Пушича, за исключением пропущенного гола с пенальти, не имела проблем с соперником.

Судаков принял участие во всех голах "Шахтера" - на его счету покер и ассист. Защитники "ЛНЗ" в каждом из пропущенных мячей наглядно демонстрировали, как играть не нужно.

9-й тур УПЛ, сезон 2024/25

06 октября, Львов, стадион "Арена Львов"

Судья: Денис Шурман

"Шахтер" (Донецк) - "ЛНЗ" (Черкассы) 5:1

Голы: Судаков (12, 50, 53, 57), Зубков (27) - Ноникашвили (62, пен.)

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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