УПЛ. Шахтер - ЛНЗ 5:1. Видео голов и обзор матча

Донецкий "Шахтер" уничтожил черкасский "ЛНЗ" в матче 9-го тура УПЛ. Команда Пушича, за исключением пропущенного гола с пенальти, не имела проблем с соперником.

Судаков принял участие во всех голах "Шахтера" - на его счету покер и ассист. Защитники "ЛНЗ" в каждом из пропущенных мячей наглядно демонстрировали, как играть не нужно.

9-й тур УПЛ, сезон 2024/25

06 октября, Львов, стадион "Арена Львов"

Судья: Денис Шурман

"Шахтер" (Донецк) - "ЛНЗ" (Черкассы) 5:1

Голы: Судаков (12, 50, 53, 57), Зубков (27) - Ноникашвили (62, пен.)