Для празднования новых голов. Цыганков получил интересный подарок

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков похвастался в Instagram подарком - световым мечом из серии фильмов "Звездные войны". Футболист опубликовал специальное видео.

Презент прислал магазин Damiensaber, который специализируется на продаже световых мечей. "Пусть Сила будет с вами, всегда!" - написал Цыганков под видео.

Напомним, Виктор является страстным фанатом фильмов "Звездные войны". Некоторые свои голы он праздновал, поднимая над головой световой меч.