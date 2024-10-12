Для празднования новых голов. Цыганков получил интересный подарок
Такому он точно рад
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков похвастался в Instagram подарком - световым мечом из серии фильмов "Звездные войны". Футболист опубликовал специальное видео.
Презент прислал магазин Damiensaber, который специализируется на продаже световых мечей. "Пусть Сила будет с вами, всегда!" - написал Цыганков под видео.
Напомним, Виктор является страстным фанатом фильмов "Звездные войны". Некоторые свои голы он праздновал, поднимая над головой световой меч.
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