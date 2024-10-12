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КМ. Полесье - Верес 0:0. Видеообзор матча

Видео

Забить не смогли

КМ. Полесье - Верес 0:0. Видеообзор матча

Фото: Полісся

Новина українською

В контрольной игре "Полесье" и "Верес" расписали ничью. В матче приняло участие максимум доступных у команд футболистов, поэтому тренерские штабы имели возможность сделать много выводов.

Контрольный матч. 12.10.2024

Тренировочная база "Полесья", с. Березин, Житомирская область

"Полесье" - "Верес“ 0:0

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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