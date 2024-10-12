КМ. Полесье - Верес 0:0. Видеообзор матча
Забить не смогли
Фото: Полісся
В контрольной игре "Полесье" и "Верес" расписали ничью. В матче приняло участие максимум доступных у команд футболистов, поэтому тренерские штабы имели возможность сделать много выводов.
Контрольный матч. 12.10.2024
Тренировочная база "Полесья", с. Березин, Житомирская область
"Полесье" - "Верес“ 0:0
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Источник:Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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