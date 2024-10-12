КМ. Оболонь - Заря 2:2. Видео голов
Киевляне упустили победу
Фото: Оболонь
4 тайма по 30 минут контрольного матча провели "Оболонь" и "Заря". Хозяева вели в счете в 2 мяча, но луганчане со временем восстановили паритет.
Контрольный матч
12.10.24. "Оболонь-Арена"
"Оболонь" - "Заря“ 2:2
Голы: Лях 12, Ломницкий 40 - Будковский 49, Ндур 111.
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Источник:Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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