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КМ. Колос - Эпицентр 1:0. Видеообзор матча

Видео
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Забил молодой игрок

КМ. Колос - Эпицентр 1:0. Видеообзор матча

Фото: Колос

Новина українською

В формате 4-х таймов по 30 минут провели контрольный матч "Колос" и "Эпицентр". Игра представителей УПЛ и Первой лиги завершилась победой первых. Единственный гол забил Даниил Денисенко.

Контрольный матч

12.10.2024. Стадион "Колос" (Ковалевка)

"Колос" - "Эпицентр“ 1:0

Гол: Денисенко 8

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Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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