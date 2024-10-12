КМ. Колос - Эпицентр 1:0. Видеообзор матча
Забил молодой игрок
Фото: Колос
В формате 4-х таймов по 30 минут провели контрольный матч "Колос" и "Эпицентр". Игра представителей УПЛ и Первой лиги завершилась победой первых. Единственный гол забил Даниил Денисенко.
Контрольный матч
12.10.2024. Стадион "Колос" (Ковалевка)
"Колос" - "Эпицентр“ 1:0
Гол: Денисенко 8
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Источник:Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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