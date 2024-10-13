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КМ. Левый Берег - Металлист 1925 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Результативная игра

КМ. Левый Берег - Металлист 1925 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Металіст 1925

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Участник УПЛ "Левый Берег" и представитель Первой лиги "Металлист 1925" провели спарринг. Формат матча - 2 тайма по 35 минут. Киевляне дважды отыгрывались, и в итоге установили ничью.

Контрольный матч

"Левый Берег" - "Металлист 1925“ 2:2

Голы: Непейпиев (26), И.Когут (54) - Калитвинцев (14), Сидоров (44, пен.)

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Контрольные матчи товарищеские матчи Металлист 1925 (Харьков) Левый берег (Киев)
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Источник:
FC Metalist 1925
Опубликовал: Виктор Иванчук
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