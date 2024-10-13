КМ. Левый Берег - Металлист 1925 2:2. Видео голов и обзор матча
Результативная игра
Фото: Металіст 1925
Участник УПЛ "Левый Берег" и представитель Первой лиги "Металлист 1925" провели спарринг. Формат матча - 2 тайма по 35 минут. Киевляне дважды отыгрывались, и в итоге установили ничью.
Контрольный матч
"Левый Берег" - "Металлист 1925“ 2:2
Голы: Непейпиев (26), И.Когут (54) - Калитвинцев (14), Сидоров (44, пен.)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:FC Metalist 1925
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Один из голкиперов сборной Украины покинул лагерь из-за травмы. В распоряжении Реброва теперь два вратаря
- В матче против Польши к Роналду выбежал на поле болельщик. Криштиану остановил стюардов и сфотографировался с фаном – ФОТО
- Ночью россияне атаковали Искандерами, ракетами X-59 и 68 ударными БПЛА
- КМ. Оболонь - Заря 2:2. Видео голов
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн