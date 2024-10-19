УПЛ. Оболонь - Динамо 1:5. Видео голов и обзор матча
Огромная разница в классе
Фото: Динамо
В киевском дерби в рамках 10-го тура УПЛ "Динамо" одолело "Оболонь". Хозяева поля старались не закрываться в обороне, поэтому давали сопернику много свободного пространства. Квалификация футболистов "Динамо" позволила лидировать после первого тайма в 3 мяча.
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Во второй части игры "пивовары" пытались изменить ход игры, но удавалось мало что. Единственное стоит отметить великолепную домашнюю заготовку при исполнении стандарта. Она же и принесла команде гол. В итоге, подопечные Шовковского лишь укрепили преимущество и комфортно победили.
Vbet Лига. Десятый тур
"Оболонь" - "Динамо“ 1:5
Голы: Шапаренко (11), Ванат (21, пен, 30), Караваев (50), Михавко (51, автогол), Бражко (73)
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