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Черноморец забил гол в ворота Вереса: Морозко автоголом открыл счёт

Видео
Обновлено

Всё началось с центра поля

Черноморец забил гол в ворота Вереса: Морозко автоголом открыл счёт

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

В Одессе проходит встреча между "Черноморцем" и "Вересом". На 21 минуте "Черноморец" открыл счёт.

Петряк в центре поля обошёл противника, передал на Гомеса. После пошла атака одесситов вблизи ворот. Бутко передал на вернувшегося Петряка и игрок "Вереса" забил в своим ворота

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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Вarcelinius
20.10.2024 в 16:14
Да твою ж мать, морозко блъ...
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
20.10.2024 в 16:14
Да твою ж мать, морозко блъ...
Ответить
0
0

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