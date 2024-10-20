Черноморец забил гол в ворота Вереса: Морозко автоголом открыл счёт

В Одессе проходит встреча между "Черноморцем" и "Вересом". На 21 минуте "Черноморец" открыл счёт.

Петряк в центре поля обошёл противника, передал на Гомеса. После пошла атака одесситов вблизи ворот. Бутко передал на вернувшегося Петряка и игрок "Вереса" забил в своим ворота

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