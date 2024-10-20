Черноморец забил гол в ворота Вереса: Морозко автоголом открыл счёт
Всё началось с центра поля
Фото: ФК Чорноморець
В Одессе проходит встреча между "Черноморцем" и "Вересом". На 21 минуте "Черноморец" открыл счёт.
Петряк в центре поля обошёл противника, передал на Гомеса. После пошла атака одесситов вблизи ворот. Бутко передал на вернувшегося Петряка и игрок "Вереса" забил в своим ворота
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Вarcelinius
20.10.2024 в 16:14
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