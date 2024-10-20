УПЛ. ЛНЗ - Ингулец 2:0 . Видео голов и обзор матча
Ингулец продолжает безвыиграшную серию
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Черкасский ЛНЗ обыграл "Ингулец", вернувшись на домашний стадион.
В первом тайме хозяева получили право на пробитие пенальти. Но Ноникашвили шансом не воспользовался и счёт остался 0:0. Уже на 35 минуте ЛНЗ вышли вперёд, благодаря голу Путри.
У "Ингульца" также был шанс забить в первом тайме - команда получила пенальти, который Мельничук не реализовал.
Во втором тайме преимущество было за "Ингульцом". Гости нанесли 3 удара в створ, которые вытащил Кучеренко.
ЛНЗ поднялся на 5 строчку в турнирной таблице с 15 очками. "Ингулец" замыкает таблицу, набрав 5 очков.
УПЛ. 10 тур. Черкассы. "Черкассы-Арена"
ЛНЗ 2:0 "Ингулец"
Голы: Путря (35, 60)
Видеообзор матча:
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