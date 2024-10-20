УПЛ. ЛНЗ - Ингулец 2:0 . Видео голов и обзор матча

Черкасский ЛНЗ обыграл "Ингулец", вернувшись на домашний стадион.

В первом тайме хозяева получили право на пробитие пенальти. Но Ноникашвили шансом не воспользовался и счёт остался 0:0. Уже на 35 минуте ЛНЗ вышли вперёд, благодаря голу Путри.

У "Ингульца" также был шанс забить в первом тайме - команда получила пенальти, который Мельничук не реализовал.

Во втором тайме преимущество было за "Ингульцом". Гости нанесли 3 удара в створ, которые вытащил Кучеренко.

ЛНЗ поднялся на 5 строчку в турнирной таблице с 15 очками. "Ингулец" замыкает таблицу, набрав 5 очков.

УПЛ. 10 тур. Черкассы. "Черкассы-Арена"

ЛНЗ 2:0 "Ингулец"

Голы: Путря (35, 60)

Видеообзор матча: