  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. УПЛ. ЛНЗ - Ингулец 2:0 . Видео голов и обзор матча
В тренде

УПЛ. ЛНЗ - Ингулец 2:0 . Видео голов и обзор матча

Видео

Ингулец продолжает безвыиграшную серию

УПЛ. ЛНЗ - Ингулец 2:0 . Видео голов и обзор матча

instagram.com/fclnz

Новина українською

Черкасский ЛНЗ обыграл "Ингулец", вернувшись на домашний стадион.

В первом тайме хозяева получили право на пробитие пенальти. Но Ноникашвили шансом не воспользовался и счёт остался 0:0. Уже на 35 минуте ЛНЗ вышли вперёд, благодаря голу Путри.

У "Ингульца" также был шанс забить в первом тайме - команда получила пенальти, который Мельничук не реализовал.

Во втором тайме преимущество было за "Ингульцом". Гости нанесли 3 удара в створ, которые вытащил Кучеренко.

ЛНЗ поднялся на 5 строчку в турнирной таблице с 15 очками. "Ингулец" замыкает таблицу, набрав 5 очков.

УПЛ. 10 тур. Черкассы. "Черкассы-Арена"

ЛНЗ 2:0 "Ингулец"

Голы: Путря (35, 60)

Видеообзор матча:

По теме
yellow-arrow
Черноморец забил гол в ворота Вереса: Морозко автоголом открыл счёт
yellow-arrow
Волки отстают от первого места уже на 4 балла. Полесье – Левый Берег 0:0. Обзор матча
yellow-arrow
УПЛ. Оболонь - Динамо 1:5. Видео голов и обзор матча
Ингулец (Петрово) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости