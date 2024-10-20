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Верес сравнял счёт в матче с Черноморцем. Вовченко среагировал быстро

Видео
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Всё было моментально. С вброса

Верес сравнял счёт в матче с Черноморцем. Вовченко среагировал быстро

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Верес" сравнял счёт в матче с "Черноморцем". Первый гол "Черноморца" смотрите на нашем сайте.

Шевченко вбросил мяч, далее борьбу в воздухе выиграл Гайдучик. Мяч попал в руку Ермакова и направился к Вовченко, а тот реализовал момент и сравнял счёт.

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
20.10.2024 в 17:30
убирайте Бабича игры нет --какой он выставляет стартовый состав --КЛОУН без мозгов
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
20.10.2024 в 17:30
убирайте Бабича игры нет --какой он выставляет стартовый состав --КЛОУН без мозгов
Ответить
0
0

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