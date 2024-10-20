Верес сравнял счёт в матче с Черноморцем. Вовченко среагировал быстро
Всё было моментально. С вброса
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
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alex.belogubko (одесса)
20.10.2024 в 17:30
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