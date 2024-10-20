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УПЛ. Черноморец - Верес 1:1. Видео голов и обзор матча

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УПЛ. Черноморец - Верес 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Верес

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В 10-м туре УПЛ очки разделили "Черноморец" и "Верес". Гости пассивно начали первый тайм, поэтому, как следствие, со временем пропустили. Интересно, что в собственные ворота мяч переправил Морозко, который только вернулся после травмы.

Во втором тайме "Верес" больше атаковал, как и положено команде, которая отстает в счете. Один из моментов принес результат - Вовченко удачно сыграл на добивании. На большее никто не смог - 1:1.

10-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 20-е октября

Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" - "Верес“ 1:1

Голы: Морозко 22 (автогол) - Вовченко 65

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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