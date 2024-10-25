УПЛ. Рух – Черноморец 1:1. Видео голов и обзор матча
Черноморец в конце матча заработал балл
Фото: ФК Рух
В 11-м туре УПЛ во Львове встречались "Рух" и "Черноморец".
В первом тайме команды нанесли один удар в створ на двоих. Это сделал "Рух" на 17-й минуте. Клуб из Одессы нанёс один удар, который был мимо.
Во втором тайме команды стали радовать голами. На 53-й минуте гол за хозяев забил Квасница. После команды стали делать замены. У "Черноморца" план сработал. Попов, вышедший на 74-й минуте, забил гол головой на 83-й минуте.
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"Черноморец" получил заветный балл, а "Рух" потерял два.
"Рух" - "Черноморец" 1:1
Голы: Квасница (53) - Янаков (84)
Видеообзор матча:
В турнирной таблице "Рух" на 6-м месте з 14 баллами. "Черноморец" - на 10-м с 12 баллами.
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