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УПЛ. Рух – Черноморец 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Черноморец в конце матча заработал балл

УПЛ. Рух – Черноморец 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Рух

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В 11-м туре УПЛ во Львове встречались "Рух" и "Черноморец".

В первом тайме команды нанесли один удар в створ на двоих. Это сделал "Рух" на 17-й минуте. Клуб из Одессы нанёс один удар, который был мимо.

Во втором тайме команды стали радовать голами. На 53-й минуте гол за хозяев забил Квасница. После команды стали делать замены. У "Черноморца" план сработал. Попов, вышедший на 74-й минуте, забил гол головой на 83-й минуте.

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"Черноморец" получил заветный балл, а "Рух" потерял два.

"Рух" - "Черноморец" 1:1

Голы: Квасница (53) - Янаков (84)

Видеообзор матча:

В турнирной таблице "Рух" на 6-м месте з 14 баллами. "Черноморец" - на 10-м с 12 баллами.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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