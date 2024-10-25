УПЛ. Полесье - Колос 1:1. Обзор матча и видео голов

В 11-м туре УПЛ между собой встречались "Полесье" и "Колос".

В первом тайме свой дебютный гол за "Колос" забил Владислав Велетень после углового. Это был единственный удар гостей в створ ворот. Хозяева пытались отыграться, и нанесли два удара в створ ворот. Пахолюку удалось сохранить ворота сухими в первом тайме.

Следующие 45 минут "Полесье" нанесло 3 удара в створ ворот. На 54-й минуте Алексею Гуцуляку после передачи Александра Назаренко удалось сравнять счет. Это был последний гол в этом матче.

Видеообзор матча:

Сейчас в турнирной таблице "Полесье" на третьем месте с 22 очками. "Колос" разместился на 12-й позиции с 9 баллами.

Следующий матч "Полесье" сыграет в УПЛ с "Александрией", а "Колос" поедет в Полтаву на матч против "Ворсклы".