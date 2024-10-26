Забил и поцеловал угловой флажок. Бразильский нападающий вывел Александрию вперед в матче с Ингульцом

В матче 11-го тура УПЛ "Александрия" - "Ингулец" хозяева вышли вперед в счете. На 17-й минуте гол забил бразилец Безерра.

Отличиться удалось после стандарта. Подача со штрафного, скидка партнера и удар головой Безерры - 1:0. После забитого гола бразилец поцеловал угловой флажок, на котором была размещена эмблема "Александрии".

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