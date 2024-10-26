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Ингулец проигрывать не хочет. Пятов сравнял счет в Александрии

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Ингулец проигрывать не хочет. Пятов сравнял счет в Александрии

inhulets.com

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В матче 11-го тура УПЛ "Александрия" - "Ингулец" счет стал 1:1. На 21-й минуте отличился полузащитник гостей Александр Пятов.

Футболист сумел переправить мяч в дальний нижний угол ворот, таким образом завершив атаку команды.

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Ингулец (Петрово) Александр Пятов
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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