Команды раззабивались. Коллектив Ротаня снова впереди в счете

В матче 11-го тура УПЛ "Александрия" - "Ингулец" события происходят очень быстро. Счет на табло сменился на 2:1.

На 29-й минуте за хозяев забил Дмитрий Мишнев. Игрок точно пробил с линии штрафной площадки.

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