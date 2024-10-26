Команды раззабивались. Коллектив Ротаня снова впереди в счете
Красивое взятие ворот
fco.com.ua
В матче 11-го тура УПЛ "Александрия" - "Ингулец" события происходят очень быстро. Счет на табло сменился на 2:1.
На 29-й минуте за хозяев забил Дмитрий Мишнев. Игрок точно пробил с линии штрафной площадки.
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