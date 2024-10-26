Паламарчук вышел победителем в 3-м пенальти подряд. Голкипер Ингульца потащил удар игрока Александрии
Он в этом деле мастер
chernomorets.odessa.ua
В матче 11-го тура УПЛ "Александрия" - "Ингулец" сохраняется счет 2:1. На 66-й минуте хозяева имели возможность увеличить преимущество благодаря пенальти. Однако голкипер Паламарчук "взял" удар Филиппова.
Голкипер вышел победителем в 3-м матче подряд. В предыдущих турах ему не забили Невес из "Карпат" и Ноникашвили из "ЛНЗ".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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