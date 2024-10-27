УПЛ. Левый Берег - Заря 0:2. Видео голов и обзор матча

В матче 11-го тура УПЛ "Левый Берег" принимал "Зарю".

В первом тайме "Заря" превосходила хозяев по ударам. "Заря" нанесла 7 ударов из которых 3 – в створ. "Левый Берег" лишь один раз ударил по воротам. Гол болельщики увидели в конце тайма.

Луганская команда получила право на пенальти, которое реализовал Будковский. На этом первый тайм закончился.

Во второй половине матча "Левый Берег" владел мячом и пытался пробить по воротам "Зари". Из 17 ударов киевской команды лишь 3 были в створ. Остальные – мимо. "Заре" удалось пробить по воротам хозяев дважды, один из которых стал голом – Яцык забил на 51-й минуте.

УПЛ. 11-й тур. Киев, "Левый Берег".

"Левый Берег" - "Заря" 0:2

Голы: Будковский (45+3, пенальти), Яцык (51)

Видеообзор матча:

"Заря" после этого матча занимает 6-е место в таблице с 15 очками. "Левый Берег" остался на 14-м месте.