УПЛ. Левый Берег - Заря 0:2. Видео голов и обзор матча
Заре удалось увести победу
Фото - ФК Лівий Берег
В матче 11-го тура УПЛ "Левый Берег" принимал "Зарю".
В первом тайме "Заря" превосходила хозяев по ударам. "Заря" нанесла 7 ударов из которых 3 – в створ. "Левый Берег" лишь один раз ударил по воротам. Гол болельщики увидели в конце тайма.
Луганская команда получила право на пенальти, которое реализовал Будковский. На этом первый тайм закончился.
Во второй половине матча "Левый Берег" владел мячом и пытался пробить по воротам "Зари". Из 17 ударов киевской команды лишь 3 были в створ. Остальные – мимо. "Заре" удалось пробить по воротам хозяев дважды, один из которых стал голом – Яцык забил на 51-й минуте.
УПЛ. 11-й тур. Киев, "Левый Берег".
"Левый Берег" - "Заря" 0:2
Голы: Будковский (45+3, пенальти), Яцык (51)
Видеообзор матча:
"Заря" после этого матча занимает 6-е место в таблице с 15 очками. "Левый Берег" остался на 14-м месте.
Популярное сейчас
- Основной голкипер Реала обратился к Лунину после поражения от Барсы
- Сергей Ковалец назвал счет матча Динамо – Шахтер
- Барса снесла Реал Лунина, спасение команд Забарного и Миколенко, лидерство Александрии в УПЛ. Главные новости за 26 октября
- УПЛ. Рух – Черноморец 1:1. Видео голов и обзор матча
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue