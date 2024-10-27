  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. УПЛ. Верес 2:2 Ворскла. Видео голов и обзор матча
В тренде

УПЛ. Верес 2:2 Ворскла. Видео голов и обзор матча

Видео

Матч с характером

УПЛ. Верес 2:2 Ворскла. Видео голов и обзор матча

Фото - ФК Верес

Новина українською

"Верес" принимал "Ворсклу" в Ровно.

В первом тайме хозяевам удалось открыть счёт. "Верес" на 28-й минуте получил право на 11-метровый удар. После попадания мяча в руку защитника "Ворсклы". Судьи на VAR не могли долго определить пенальти это или нет, пока арбитр не подошла к монитору. Так закончился первый тайм.

Во втором тайме "Ворскла" за 10 минут вышла вперёд. Сначала забил Ковталюк после передачи Бацулы. Второй гол со штрафного забил Корниенко. Замены Юрия Максимова (тренера "Ворсклы") сработали.

Ближе к концу основного времени сработали замены Олега Шандрука. После передачи Кучерова забил Гайдучук и так сравнял счёт. Спустя минуту "Ворскла" осталась в меньшинстве - красную карточку получил Игорь Пердута.

"Ворскла" после возвращения Максимова сыграла вничью впервые с сентября. Для "Вереса" - вторая ничья подряд.

УПЛ. 11 тур. Ровно, "Авангард".

"Верес" - "Ворскла" 2:2

Голы: Мрвалевич (28, пенальти), Гайдучук (86) – Ковталюк (68), Корниенко (78)

Видеообзор матча:

В данный момент "Верес" занимает 11-е место. "Ворскла" с 10-ю очками на 12-м месте.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Левый Берег - Заря 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Левый Берег – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Динамо - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла (Полтава) Верес (Ровно) Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости