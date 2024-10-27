УПЛ. Верес 2:2 Ворскла. Видео голов и обзор матча

"Верес" принимал "Ворсклу" в Ровно.

В первом тайме хозяевам удалось открыть счёт. "Верес" на 28-й минуте получил право на 11-метровый удар. После попадания мяча в руку защитника "Ворсклы". Судьи на VAR не могли долго определить пенальти это или нет, пока арбитр не подошла к монитору. Так закончился первый тайм.

Во втором тайме "Ворскла" за 10 минут вышла вперёд. Сначала забил Ковталюк после передачи Бацулы. Второй гол со штрафного забил Корниенко. Замены Юрия Максимова (тренера "Ворсклы") сработали.

Ближе к концу основного времени сработали замены Олега Шандрука. После передачи Кучерова забил Гайдучук и так сравнял счёт. Спустя минуту "Ворскла" осталась в меньшинстве - красную карточку получил Игорь Пердута.

"Ворскла" после возвращения Максимова сыграла вничью впервые с сентября. Для "Вереса" - вторая ничья подряд.

УПЛ. 11 тур. Ровно, "Авангард".

"Верес" - "Ворскла" 2:2

Голы: Мрвалевич (28, пенальти), Гайдучук (86) – Ковталюк (68), Корниенко (78)

Видеообзор матча:

В данный момент "Верес" занимает 11-е место. "Ворскла" с 10-ю очками на 12-м месте.