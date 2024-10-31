Кубок Украины. Виктория – ЛНЗ 2:2 (3:1). Видео голов и обзор матча
Одна из сенсаций турнира
Фото: ФК Вікторія
В 1/8 финала Кубка Украины сумская "Виктория" победила черкасский ЛНЗ.
Команды в основное время не выяснили победителя. В начале матча хозяева вышли вперёд. На 4-й минуте забил Сыч. Черкасская команда ответила на старте второго тайма. Момох выйдя с замены забил спустя 2 минуты и сравнял счёт. Ничья в основное время.
В дополнительное время на 99-й минуте ЛНЗ вышли вперёд. Забил полузащитник Тилль. Сумская команда смогла вырвать ничью лишь на первой добавленной минуте второго экстра-тайма.
Матч перешёл в серию пенальти, в которой игроки "Виктории" были сильнее. ЛНЗ забил один из четырёх голов.
Кубок Украины. 1/8 финала.
"Виктория" - "ЛНЗ" 2:2 (3:1)
Голы: Ныч (4), Рябий (120+1) - Момох (48), Тилль (99)
Видеообзор матча:
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