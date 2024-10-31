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Кубок Украины. Виктория – ЛНЗ 2:2 (3:1). Видео голов и обзор матча

Видео

Одна из сенсаций турнира

Кубок Украины. Виктория – ЛНЗ 2:2 (3:1). Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Вікторія

Новина українською

В 1/8 финала Кубка Украины сумская "Виктория" победила черкасский ЛНЗ.

Команды в основное время не выяснили победителя. В начале матча хозяева вышли вперёд. На 4-й минуте забил Сыч. Черкасская команда ответила на старте второго тайма. Момох выйдя с замены забил спустя 2 минуты и сравнял счёт. Ничья в основное время.

В дополнительное время на 99-й минуте ЛНЗ вышли вперёд. Забил полузащитник Тилль. Сумская команда смогла вырвать ничью лишь на первой добавленной минуте второго экстра-тайма.

Матч перешёл в серию пенальти, в которой игроки "Виктории" были сильнее. ЛНЗ забил один из четырёх голов.

Кубок Украины. 1/8 финала.

"Виктория" - "ЛНЗ" 2:2 (3:1)

Голы: Ныч (4), Рябий (120+1) - Момох (48), Тилль (99)

Видеообзор матча:

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Владислав Прийменко
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