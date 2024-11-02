УПЛ. Карпаты – Левый Берег 3:0. Видео голов и обзор матча

"Карпаты" победили "Левый Берег" во Львове.

В первом тайме хозяева пытались поразить ворота хозяев. Из 6 ударов, лишь 2 были в створ ворот и Механив сохранил ворота сухими. Команды ушли с поля без голов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Вторые 45 минут "Карпаты" доминировали. Нанесли 7 ударов в створ. Футболисты львовского клуба открыли счёт на 71-й минуте. После контратаки "Карпат" в центре поля, Подлепенец забил гол. Спустя 4 минуты "Карпаты" реализовали пенальти. Мяч в момент передачи попал в руку футболисту гостей, и судья показал на точку.

В дополнительное время Очеретько поставил жирную точку, оформив дубль. В данный момент "Карпаты" на 5-м месте турнирной таблицы с 18 очками. "Левый Берег" остался 14-м с 8 очками.

УПЛ. 12 тур. Львов

"Карпаты" - "Левый Берег" 3:0

Голы: Подлепенец (71), Очеретько (75, 90+1)

Видеообзор матча: