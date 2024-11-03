УПЛ. Александрия - Полесье 1:0. Видео гола и обзор матча
Шоу команды делали весь матч, но гол был в конце
ФК Олександрія
Центральный матч тура "Александрия - Полесье" завершился минимальной победой хозяев.
В первом тайме хозяева на 12-й минуте могли открывать счет, но Шабанов не смог поразить ворота - мяч не пересек линию. Игроки "Полесья" тоже пытались забить, но Ермаков совершил сейв.
Команды продолжили атаковать и во втором тайме. Тренеры сделали замены, но сработали только замены Ротаня - Смирный забил свой первый гол в сезоне на 83-й минуте.
У "Полесья" - первое поражение в сезоне, а "Александрия" смогла выйти на первое место до матча "Динамо".
УПЛ, 12-й тур. Александрия
"Александрия" - "Полесье" 1:0
Гол: Смирный (83)
Видеообзор матча:
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