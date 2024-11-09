УПЛ. ЛНЗ - Оболонь 0:1. Видео гола и обзор матча

В 13-м туре УПЛ киевская "Оболонь" сумела победить на выезде черкасский "ЛНЗ". Команда из нижней части тунирной таблицы вывозит из Черкасс все 3 возможных очка.

Все решил единственный гол в матче, который записал в актив Слободян. "ЛНЗ" остается на 7-м месте, а "Оболонь“ до сих пор 15-я.

Украинская Премьер-лига 2024/25

Тринадцатый тур. Черкассы, "Черкассы-Арена"

"ЛНЗ" - "Оболонь“ 0:1

Гол: Слободян 52